Президентский дворец в Абу-Даби во второй день переговоров. Видео

Появилось видео президентского дворца в Абу-Даби на второй день трехсторонних переговоров России, Украины и США.

Qasr Al Watan — действующий президентский дворец ОАЭ и одна из ключевых культурных достопримечательностей Абу-Даби. Дворец открыт для посещения и знакомит гостей с историей, традициями и ценностями эмиратского государства.

Комплекс отличается монументальной архитектурой, в которой сочетаются элементы классического арабского искусства и современного дизайна.

На территории Qasr Al Watan работают постоянные выставки, библиотека и «дом знаний», где представлены книги, рукописи и архивные материалы об истории ОАЭ и вкладе арабской цивилизации в науку и культуру.

Одним из центральных пространств является зал Spirit of Collaboration, где проходили заседания Высшего совета союза ОАЭ и международные встречи. Также посетителям доступен банкетный зал, демонстрирующий традиции арабского гостеприимства и официальных церемоний.

Ежедневно у дворца проходит светомузыкальное шоу Palace In Motion, посвященное истории становления ОАЭ.

В субботу, 24 января, в Абу-Даби начался второй день переговоров по Украине с участием российской, украинской и американской делегаций. Встреча, как и накануне, проходит в закрытом режиме, без участия прессы, место ее проведения не раскрывается.

Ключевой темой остается территориальный вопрос, который стороны считают самым сложным. По данным источника ТАСС, для Москвы принципиален вывод ВСУ из Донбасса с учетом параметров безопасности. Reuters ранее сообщал, что признаков компромисса по этой теме пока не наблюдается.

Плугина Ирина
Абу-Даби ОАЭ дворец президента
