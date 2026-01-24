Дептранс предупредил москвичей о тумане
В Москве в ближайшие часы ожидается туман, сообщил Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) со ссылкой на данные МЧС.
«Местами ожидается туман с ухудшением видимости до 100–500 м», — уточнили в ведомстве.
ЦОДД призвал водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.
В субботу, 24 января, в столице ожидается пасмурный и морозный день, температура воздуха будет около минус 16 градусов.
К вечеру температура может опуститься до минус 19–21 градуса, а по ощущениям из-за высокой влажности будет еще холоднее, до минус 25 градусов.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»