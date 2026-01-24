 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Из-за схода оползня в Индонезии погибли не менее семи человек

В результате схода оползня в индонезийской провинции Западная Ява погибли не менее семи человек, еще 82 пропали без вести. Об этом со ссылкой на индонезийское агентство по смягчению стихийных бедствий сообщает Reuters.

Выяснилось, что сход оползня произошел в деревне в Западном Бандунге. «Число пропавших без вести велико, мы постараемся оптимизировать наши поисково-спасательные операции сегодня», — сообщил агентству представитель агентства Абдул Мухари.

Число погибших при наводнениях и оползнях в Индонезии достигло 303
Общество
Фото:Rafdi Rahmadi / Reuters

В сентябре 2025 года оползень сошел в районе гор Марра в западном Судане. В результате схода погибли по меньшей мере тысяча человек. В живых остался только один человек. Деревня полностью «сравнилась с землей».

Ксения Потрошилина
оползень Индонезия погибшие
