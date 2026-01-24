 Перейти к основному контенту
0

В ЦБ исключили связь ограничения эквайринговой комиссии и снижения цен

Ограничение комиссии за эквайринг не приводит к снижению цен для конечных потребителей, следует из ответа Банка России на обращение зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Ранее Делягин предложил установить предельный уровень эквайринговых комиссий для малого и среднего бизнеса. По его оценке, такие тарифы могут достигать 2–3% и выше. В ЦБ напомнили, что аналогичные ограничения уже вводились в 2020 и 2022 годах для товаров первой необходимости.

По итогам анализа регулятор пришел к выводу, что госрегулирование эквайринговых комиссий не улучшает структуру платежного рынка и не отражается на уровне цен. «Государственное регулирование эквайринговой комиссии не оказывает положительного влияния на структуру платежного рынка и не влияет на снижение потребительских цен», — говорится в документе.

В Банке России подчеркнули, что ограничение комиссии может применяться лишь как исключительная мера. При этом регулятор намерен продолжать работу по развитию платежных сервисов и конкуренции, а также по созданию условий для снижения стоимости платежных услуг для бизнеса и населения.

ФАС напомнила, что НДС не должен стать причиной роста цен
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Согласно письму Минфина в ЦБ с разъяснениями о порядке применения НДС к операциям на платежном рынке, с 1 января 2026 года отменяется освобождение от налогообложения для ряда услуг, связанных с банковскими картами.

В частности, НДС будет взиматься с операции и услуг банков для физлиц по обслуживанию карт, включая их оформление и переоформление, смену ПИН-кода, доставку и плату за обслуживание. Налогообложению также подлежат услуги по приему банковских карт, оказываемые банками-эквайерами организациям и индивидуальным предпринимателям в сфере розничной торговли, общественного питания и другим компаниям, предоставляющим платные услуги населению.

