Причастной к похищению подростка в Красноярске изберут меру пресечения
Девушке из Сургута, участвовавшей в афере с похищением мальчика в Краснярске, изберут меру пресечения в воскресенье, 25 января, сообщили «РИА Новости» в региональном Следственном комитете.
«Центральный районный суд будет избирать меру пресечения в воскресенье, начало в 14.00», — сказал собеседник агентства.
Ранее 18-летнюю жительницу Сургута по делу о похищении подростка задержали в Красноярске.
По версии следствия, девушка действовала в составе группы мошенников. В январе она прилетела в Красноярск и пришла к подростку по месту жительства. Вместе они вскрыли сейфы и похитили около 3 млн руб. В тот же день подозреваемая передала деньги организаторам схемы, оставив часть средств себе. После этого она и подросток отправились в арендованную квартиру, где ожидали дальнейших указаний.
В субботу, 24 января, следователи и сотрудники полиции установили их местонахождение в одной из квартир города, девушку задержали. Ей вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Подростка ранее обнаружили в арендованном жилье на проспекте Красноярский рабочий примерно в 18 км от дома. По данным правоохранительных органов, он передвигался по городу вместе с задержанной, воспользовавшись услугами такси.
