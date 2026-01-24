В Приморье 6,5 тыс. жителей остались без света из-за аварии на подстанции

Порядка 6,5 тыс. жителей Надеждинского муниципального округа Приморского края остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции «Надеждинская», сообщает прокуратура региона.

«Отключено более 1000 домов частного сектора и 29 многоквартирных домов на территориях Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ», — говорится в сообщении.

По данным министерства энергетики Приморского края, на подстанции «Надеждинская» произошло повреждение оборудования, в результате которого вспыхнул пожар. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые за 25 минут локализовали возгорание.

Общая мощность отключения составила 29,09 МВт. Больницу, хлебозавод, птицефабрику, детский дом и воинскую часть подключили к резервным источникам, уточнила пресс-служба Минэнерго региона. «Ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей Надеждинского района — 17:00 (14:00 мск. — РБК)», — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль проведение аварийно-восстановительных работ. После проверки правоохранители дадут оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению срока устранения аварии, а также выяснению ее причин и условий.