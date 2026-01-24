 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Приморье 6,5 тыс. жителей остались без света из-за аварии на подстанции

Порядка 6,5 тыс. жителей Надеждинского муниципального округа Приморского края остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции «Надеждинская», сообщает прокуратура региона.

«Отключено более 1000 домов частного сектора и 29 многоквартирных домов на территориях Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ», — говорится в сообщении.

По данным министерства энергетики Приморского края, на подстанции «Надеждинская» произошло повреждение оборудования, в результате которого вспыхнул пожар. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые за 25 минут локализовали возгорание.

Аварийные отключения электричества ввели в 11 регионах Украины
Политика
Фото:Valentyn Ogirenko / Reuters

Общая мощность отключения составила 29,09 МВт. Больницу, хлебозавод, птицефабрику, детский дом и воинскую часть подключили к резервным источникам, уточнила пресс-служба Минэнерго региона. «Ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей Надеждинского района — 17:00 (14:00 мск. — РБК)», — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль проведение аварийно-восстановительных работ. После проверки правоохранители дадут оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению срока устранения аварии, а также выяснению ее причин и условий.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Приморье подстанция пожар электричество
Материалы по теме
Мурманск и Североморск частично остались без света из-за непогоды
Политика
В Запорожской области 213 тыс. абонентов остались без электричества
Политика
В Новгородской области более 3 тыс. человек остались без электричества
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Иркутской области машина выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Общество, 08:29
В Красноярске по делу о похищении подростка задержали 18-летнюю девушку Общество, 08:28
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Медики вылетели из Владивостока для помощи пострадавшим в ДТП с автобусом Общество, 08:26
Шрёдер призвал Германию возобновить энергосотрудничество с Россией Политика, 08:07
Арестованное имущество экс-замглавы Минобороны оценили в 180 млн руб. Политика, 08:04
Федермессер — РБК: «Я не готова делить Россию на уехавших и оставшихся» Общество, 08:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
ПВО за ночь сбила над Россией 75 беспилотников Политика, 07:57
FT рассказала, как генсек НАТО лестью «папочке Трампу» удержал альянс Политика, 07:52
Москвичам пообещали 16-градусные морозы 24 января Город, 07:28
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В России назвали возраст самых активных соискателей на рынке труда Общество, 07:21
В Приморье 6,5 тыс. жителей остались без света из-за аварии на подстанции Общество, 07:18
Фрахт нефтяных судов подорожал в 2025 году из-за повышенных рисковПодписка на РБК, 07:02