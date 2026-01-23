 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москву вернутся 20-градусные морозы

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В столичный регион вернулись 20-градусные морозы, которые впервые с начала недели были зафиксированы на «полюсе холода» Подмосковья — в Черустях, где температура опустилась до минус 21,8 °C. Об этом в своем телеграм-канале сообщает специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В других районах области тоже было холодно, но температура не опускалась ниже минус 15 °C. В Москве минимальная температура прошлой ночи составила минус 10,9 °C на ВДНХ, а в разных районах города варьировалась от минус 10,1 °C в Строгино до минус 11,9 °C в Бутово. В Новой Москве столбики термометров показывали 11,2 градуса мороза.

Сегодня, 23 января, с восточным ветром в регион продолжают поступать холодные воздушные массы, а температура будет постепенно понижаться. Дневной прогрев окажется символическим: в Москве ожидается от 9 до 11 градусов мороза, по области холоднее — от минус 8 до минус 13 °C.

В России установили исторический максимум энергопотребления из-за морозов
Экономика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В субботу стартуют Федосеевские морозы. В столице ночной минимум приблизится к минус 20 °C, а в области температура местами опустится до минус 25 °C. Днем ожидается от 13 до 15 градусов мороза в Москве и от минус 12 до минус 17 °C по области. Пик холода придется на воскресенье, которое станет самым холодным днем с начала зимы: ночью в Москве прогнозируется до минус 22 °C, в Подмосковье — до минус 24 °C, местами до минус 28 °C, а днем — до минус 16 °C в столице и 13–18 °C мороза в области. По приметам, Федосеевские морозы обычно не бывают затяжными и часто сменяются кратковременным потеплением или оттепелями.

Феодосий Великий — христианский святой. Почитается в лике преподобных, память в Православной церкви совершается 24 января. 24–26 января морозы бывают особенно сильными.

В понедельник морозы начнут медленно отступать. Приближающийся с запада циклон принесет плотную облачность, а днем местами возможен небольшой снег. Ночью температура в Москве составит от минус 19 до 21 °C, в области — от минус 18 до 23 °C, местами до минус 27 °C, днем в столице ожидается до минус 12 °C, в районах области — до минус 14 °C. Юг и восток Московской области окажутся холоднее, чем север и запад. Дальнейшие синоптические процессы обещают потепление, и уже во вторник дневные показатели превысят климатическую норму.

