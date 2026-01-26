 Перейти к основному контенту
Общество
0

Аналитики узнали долю россиян, не готовых терпеть начальника-абьюзера

SuperJob: 58% опрошенных сотрудников не готовы терпеть начальника-абьюзера
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

До 42% экономически активных россиян как минимум один раз на работе испытывали психологическое насилие со стороны руководства, 27% — со стороны коллег, следует из результатов опроса SuperJob (есть у РБК).

SuperJob 19–22 января опросил 1600 россиян старше 18 лет, имеющих опыт работы. Исследование охватило 394 населенных пункта во всех округах России.

Чаще всего с абьюзом на работе сталкиваются россияне от 35 до 45 лет: из этой возрастной категории о случаях травли со стороны начальника сообщили 49% опрошенных, травлю со стороны коллег испытали 38% респондентов. Женщины чаще мужчины сталкиваются с абьюзом как от босса (47% и 37%), так и от коллег (29% и 25%).

Признаками начальника-абьюзера респонденты назвали психологическое давление на работников и самодурство (28%). Четверть (25%) опрошенных сочли проявлением абьюза нарушение работодателем Трудового кодекса: задержка и невыплата зарплаты, сверхурочная работа, работа в выходные или невозможность уйти в больничный отпуск. Каждый пятый (20%) счел проявлением абьюза унижения и публичную критику. Самые непопулярные формы абьюза со стороны начальства: харассмент, сплетни, нецензурная брань и кумовство — по 2% каждый.

Касаемо буллинга внутри коллектива, для 35% респондентов под это понятие подпадают необоснованные придирки, 28% считают буллингом токсичность в общении, четверть (25%) россиян указали психологическое давление. Меньше всего опрошенных — 3% — считают буллингом харассмент.

«Нужно ли увольняться при первых признаках абьюза? Да, если это токсичное поведение руководителя, — так считают 58% опрошенных. В ситуации давления со стороны коллег доля сторонников немедленного ухода несколько ниже — 48%», — сообщает SuperJob. За такое радикальное решение чаще всего высказываются россияне от 35 до 45 лет: за увольнение из-за начальства выступают 65%, из-за коллег — 56%.

В ходе опроса женщины показали наименьшую толерантность к подобному поведению на работе: 62% россиянок призывают увольняться после первых проявлений психологического насилия со стороны начальника, среди мужчин аналогично высказались 54%. В случае нездорового поведения коллег покинуть место работы призывают 51% женщин и 44% мужчин.

Исследование также показало, что россияне с заработком выше 150 тыс. руб чаще всех (65%) готовы уйти одним днем из-за начальника-тирана, при этом они реже остальных склонны к увольнению из-за коллег — 39%.

В 2025 году СберУниверситет опубликовал результат опроса 530 сотрудников российских компаний на тему поведения их руководителей, которое снижало мотивацию к работе. Почти половина (47%) респондентов пожаловались на обесценивание со стороны начальства. 42% опрошенных отмечали слабые управленческие навыки руководителя: недостаток обратной связи, нечеткая постановка задач и т.д. Также 36% работников испытали нарушение личных границ: начальник может нагрубить, накричать, унизить, публично раскритиковать.

Александр Корчуганов
Опрос отношения трудоустройство работа
