«Фонтанка» узнала о бегстве из России участника смертельной драки в ТЦ

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Охранник, сбежавший после смерти посетителя в петербургском ТРК, улетел из России в Узбекистан, пишет «Фонтанка» без указания источника.

По данным издания, 32-летний иностранец вылетел из Пулково днем 22 января. В это время вылетали два рейса Uzbekistan Airways — в Самарканд и Ташкент.

Полиция знала личность беглеца и внесла его в систему контроля при покупке билетов, однако произошел сбой: авиакомпания с задержкой передала информацию в Минтранс. Оттуда сведения пришли в главк МВД слишком поздно: там узнали о вылете подозреваемого спустя примерно пять часов после вылета рейса. По факту сбоя уже начата проверка прокуратурой.

21 января у посетителя супермаркета в ТРК «Сити Молл» завязался конфликт с охранниками — мужчину заподозрили в краже продуктов. Как писала «Фонтанка», в ходе разбирательства молодой человек распылил в сторону охранников аэрозольное устройство. Началась драка.

По данным СК, мужчине вскоре стало плохо, он был госпитализирован и позднее скончался в больнице. Как писала «Фонтанка», погибший — житель Астраханской области, ему было 24 года.

Изначально было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст.109 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет. Позднее следствие переквалифицировало дело на убийство группой лиц (п.«ж» ч. 2 ст. 105 УК; наказание — как правило, до 20 лет лишения свободы; возможно пожизненное заключение).

Один из охранников скрылся с места происшествия и объявлен в розыск. Трое других участников конфликта — охранники и работник клининга — задержаны.