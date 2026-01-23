 Перейти к основному контенту
МЭА отчиталось о снижении добычи природного газа в России

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Россия по итогам 2025 года сократила добычу природного газа на 3%, до 663 млрд куб. м, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

Агентство отмечает, что после резкого падения в 2022–2023 годах добыча газа в России в 2024 году выросла на 7%, или на 47 млрд куб. м, благодаря увеличению внутреннего спроса и экспорта, в том числе в Китай. Однако в 2025 году тенденция изменилась на фоне ослабления спроса внутри страны и сокращения внешних поставок. В результате добыча снизилась на 22 млрд куб. м по сравнению с предыдущим годом.

Согласно отчету поставки газа на внутренний российский рынок уменьшились почти на 3% и составили 506 млрд куб. м. Основное снижение, по оценке агентства, пришлось на первый квартал 2025 года из-за более теплой зимы, а также сокращения потребления в промышленности и энергетике.

На 2026 год МЭА прогнозирует восстановление добычи газа в России на 3,6%, до 687 млрд куб. м, а внутреннего потребления — до 527 млрд куб. м.

«Газпром» заявил о стремлении запасов газа в хранилищах Европы к минимуму
Экономика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Поставки трубопроводного газа из России в Европу по итогам 2025 года сократились примерно на 25%, или на 13 млрд куб. м, следует из отчета.

В МЭА указывают, что снижение экспорта было связано прежде всего с прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. В результате поставки в страны ЕC упали на 45% по сравнению с предыдущим годом.

Большая часть выпавших объемов была компенсирована за счет роста экспорта в Китай и страны Центральной Азии. По оценке агентства, за счет этих направлений удалось восполнить почти три четверти сокращения поставок в Европу.

Экспорт газа в Китай по трубопроводной системе «Сила Сибири» в 2025 году вырос на 25%, или почти на 8 млрд куб. м, и достиг около 39 млрд куб. м.

