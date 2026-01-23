 Перейти к основному контенту
0

Глава JPMorgan заявил, что ожидает кризис из-за новой идеи Трампа

Банкир заявил, что ограничение процентных ставок может привести к кризису
Джеймс Даймон
Джеймс Даймон (Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Глава крупнейшего банка США JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что банк выживет, если план президента Дональда Трампа по ограничению процентных ставок по кредитным картам будет реализован. Но это станет экономической катастрофой для всей страны, утверждает Даймон. Об этом сообщает Daily Mail.

Отвечая на вопрос о предложении Трампа установить потолок ставок на уровне 10% на год, Даймон на Всемирном экономическом форуме в Давосе предупредил, что подобная мера приведет к резкому сокращению доступности кредитов. По его оценке, до 80% американцев могут полностью лишиться доступа к кредитным картам, а главный удар примет на себя малый бизнес — рестораны, ретейлеры, туристические компании, а также школы и муниципалитеты, поскольку люди начнут пропускать обязательные платежи.

Трамп подал иск против JPMorgan на $5 млрд из-за отказа его обслуживать
Бизнес
Дональд Трамп

Критику Даймона поддержали и другие финансисты. Финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум пояснил, что банки в ответ на ограничение не снизят стоимость кредитов, а просто резко сократят их выдачу, особенно для менее обеспеченных граждан. Аналогичные опасения высказали руководители Wells Fargo и Citigroup, отметив, что это ударит по тем, кто больше всего нуждается в заемных средствах, и может спровоцировать замедление экономического роста из-за сокращения потребительских расходов.

Инициатива Трампа направлена на борьбу с высокими ставками, достигающими 20–30%, которые президент назвал обдираловкой американцев. Средняя текущая ставка по кредитным картам в США составляет около 19,7%. После критики Даймона стало известно, что Трамп подал на JPMorgan Chase в суд с иском на $5 млрд, обвинив банк в прекращении обслуживания по политическим мотивам.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Кризисы Дональд Трамп иностранные банки кредит
