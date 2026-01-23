Следствие ужесточило статью охранникам ТЦ после смерти покупателя

В Петербурге расследуют смерть мужчины от асфиксии после драки с охранниками ТЦ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следствие переквалифицировало дело о смерти покупателя в торговом центре на убийство группой лиц. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Изначально уголовное дело возбудили по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после происшествия, которое случилось вечером 21 января 2026 года в ТЦ «Сити Молл» в Приморском районе. Тогда у посетителя супермаркета «Перекресток» в ТРК «Сити Молл» завязался конфликт с охранниками, которые заподозрили его в краже продуктов. Во время скандала молодой человек распылил в лица охранников аэрозольное устройство, после чего началась драка. Позже мужчина скончался в больнице.

В ходе медицинской экспертизы выяснилось, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии. На основании этого вывода следствие переквалифицировало действия подозреваемых на пункт «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц. В связи с повышенной тяжестью обвинения уголовное дело передали для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

«Лица, причастные к совершению преступления, задержаны», — сообщает СК. Следствие изучает видеозаписи происшествия, в ближайшее время задержанным предъявят официальное обвинение.