 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Следствие ужесточило статью охранникам ТЦ после смерти покупателя

В Петербурге расследуют смерть мужчины от асфиксии после драки с охранниками ТЦ
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следствие переквалифицировало дело о смерти покупателя в торговом центре на убийство группой лиц. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Изначально уголовное дело возбудили по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после происшествия, которое случилось вечером 21 января 2026 года в ТЦ «Сити Молл» в Приморском районе. Тогда у посетителя супермаркета «Перекресток» в ТРК «Сити Молл» завязался конфликт с охранниками, которые заподозрили его в краже продуктов. Во время скандала молодой человек распылил в лица охранников аэрозольное устройство, после чего началась драка. Позже мужчина скончался в больнице.

СК завел дело о смерти покупателя после драки с охранниками ТЦ
Общество
Фото:СК России

В ходе медицинской экспертизы выяснилось, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии. На основании этого вывода следствие переквалифицировало действия подозреваемых на пункт «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц. В связи с повышенной тяжестью обвинения уголовное дело передали для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

«Лица, причастные к совершению преступления, задержаны», — сообщает СК. Следствие изучает видеозаписи происшествия, в ближайшее время задержанным предъявят официальное обвинение.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
убийство Санкт-Петербург торговый центр охранники
Материалы по теме
В Москве подросток напал с ножом на полицейских и охранника ТЦ
Общество
Бастрыкин заинтересовался нападением на охранника ночного клуба в Москве
Общество
Охранник автосервиса в Москве угнал машину клиента для срочной поездки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Российских борцов до 24 лет допустили на международные турниры с флагом Спорт, 14:13
Биржевые цены на газ в США упали после роста на 82% за три дня Инвестиции, 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
NYT сообщила о приближении конца НАТО, каким его знали 75 лет Политика, 14:03
Акции чешской оборонной компании CSG выросли на 25% в первый день торгов Экономика, 13:59
Малкин заявил, что не будет завершать карьеру в конце сезона Спорт, 13:59
Суд оставил без рассмотрения иск Аршавина к Барановской Спорт, 13:57
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Трамп допустил утрату Украиной бо́льших территорий Политика, 13:53
Кравцов призвал регионы позаботиться о здоровье школьников в морозы Общество, 13:51
Лондон засекретил доклад о рисках ядерной войны в Азии из-за климата Политика, 13:48
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Sky News сообщил о начале переговоров России, США и Украины в ОАЭ Политика, 13:44
Новые японские и европейские иномарки в России. Их собирают не в Китае Авто, 13:43
Мосгорсуд освободил от наказания судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева Общество, 13:43