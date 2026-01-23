Губернатор Воронежской области сообщил о последствиях ночной атаки

В Воронежской области обломки сбитых беспилотников спровоцировали возгорание кровли частного дома, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«Пожар был оперативно ликвидирован. Семья из трех человек временно размещена у родственников. В ближайшее время начнутся восстановительные работы», — написал он.

Всего силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили над регионом два беспилотника. Обошлось без пострадавших.

Режим беспилотной опасности действовал с 0:06 до 06:23 мск.

Область регулярно подвергается налетам дронов. Последний раз над регионом сбили один беспилотник 21 января. Тогда обошлось без пострадавших, разрушений также не зафиксировали.