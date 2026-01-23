Конгрессмены отклонили резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа

Члены палаты представителей (нижняя палата конгресса) отклонили резолюцию о военных полномочиях, которая запретила бы американскому президенту Дональду Трампу возобновить военные действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса, сообщает Politico.

Сначала голосование окончилось ничьей — за и против проголосовало по 215 конгрессменов. Для того, чтобы обеспечить перевес голосов, конгрессу пришлось около 20 минут ожидать прибытия республиканца Уэсли Ханта. Из-за этого демократы обвинили республиканцев в намеренном затягивании процедуры голосования, чтобы дождаться своего соратника и сорвать резолюцию.

Две похожие резолюции были отклонены еще в декабре, до вторжения США в Венесуэлу и похищения президента Николаса Мадуро. Против первого проекта тогда проголосовали 216 человек, а «за» — 210. За вторую резолюцию проголосовали 211 законодателей, против выступили 213.

Резолюцию, запрещающую Трампу использовать военную силу против Венесуэлы, отклонили в верхней палате американского конгресса — сенате — менее недели назад, 15 января. Тогда голоса также разделились поровну, и решающим стал выбор вице-президента Джей Ди Вэнса, проголосовавшего «против».