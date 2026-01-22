 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Маск приедет в Давос несмотря на многолетнюю критику форума

Маск выступит на секции 22 января вместе с гендиректором BlackRock Финком. До этого Маск на протяжении нескольких лет критиковал ВЭФ, называя его «скучным» собранием и «невыборным мировым правительством»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Американский предприниматель Илон Маск впервые посетит Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Сессия под название «Беседа с Илоном Маском» запланирована на 22 января, с ним участвует гендиректор BlackRock и председатель ВЭФ Ларри Финк. Участие Маска в форуме запланировано на фоне многолетней критики ВЭФ и его организаторов со стороны миллиардера, отмечает Bloomberg.

«Как вообще мог существовать ВЭФ/Давос? Они что, пытаются стать хозяевами Земли?!» — написал Маск в Х (бывшем Twitter) в 2022 году. Он также называл собрание в Давосе скучным и критиковал форум за то, что он «все больше превращается в невыборное мировое правительство, которого народ никогда не просил и не хочет», передает Bloomberg.

В 2023 году представитель ВЭФ заявил, что Маска не приглашали с 2015 года, пишет агентство. Контакт между сторонами был налажен в 2025 году, когда форум пригласил президента США Доанльда Трампа и Маска. В ВЭФ это объяснили интересом к «новой роли» Маска в администрации Трампа, которую бизнесмен занимал в начале второго срока (Маск был главным советником Департамента эффективности правительства (Department of Government Efficiency — DOGE).

Несмотря на уход Маска из политики, он остается в центре глобальных дискуссий — от роли Stralink на Украине и в Иране до скандалов вокруг изображений, созданных его ИИ-инструментом Grok, пишет Bloomberg.

Маск спросил Ryanair о его цене и запустил опрос о покупке
Бизнес
Фото:Shaun Botterill / Getty Images

Появление Маска также совпадает с его продолжающейся «онлайн-войной» с Майклом О'Лири, генеральным директором Ryanair, крупнейшей европейской авиакомпании, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в январе Маск сообщил о желании приобрести Ryanair. До этого лоукостер ответил на пост издания New York Post о том, что в США наблюдается масштабный сбой в работе Х, спросив Маска: «Возможно, вам нужен Wi-Fi?» В ответ американский бизнесмен поинтересовался, сколько стоит купить Ryanair, и предложил «поставить во главе кого-то, кого по-настоящему зовут Райан». После этого он запустил опрос. Из почти 38 тыс. проголосовавших 82% одобряют возможную покупку Маском лоукостера и «возвращение Райана в качестве законного руководителя».

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога». В форуме участвуют более 60 глав государств и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Илон Маск ВЭФ форум Ларри Финк Давос
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Зеленский встретился с Трампом в Давосе
Политика
Главе Калифорнии не дали выступить в Давосе после критики Белого дома
Политика
«США — двигатель планеты». Главное из выступления Трампа в Давосе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
В России установили исторический максимум энергопотребления из-за морозов Экономика, 16:38
Маск приедет в Давос несмотря на многолетнюю критику форума Политика, 16:35
Трамп заявил, что США смогут разместить в Гренландии «все, что нужно» Политика, 16:34
«Барселона» потеряла Педри на месяц из-за травмы Спорт, 16:30
Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства России Политика, 16:26
Маткапитал-2026: как потратить ₽963 тыс. на покупку жилья и ипотеку Недвижимость, 16:26
Три активиста попытались вывести из строя личный самолет канцлера Мерца Политика, 16:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Совладелец Внуково заявил о заявке на участие в покупке Домодедово Бизнес, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
В Кузбассе остановят «оптимизацию медучреждений» после смертей в роддоме Общество, 16:12
Французский министр призвал Трампа «не брать шампанское в заложники» Вино, 16:10
В Москве 18 февраля состоится общероссийская конференция «Пожтех-2026» Пресс-релиз, 16:08
Футболист не поехал на сборы «Динамо» из-за проблем с документами Спорт, 16:04
NBC узнал об обсуждении в Европе разработки своего ядерного оружия Политика, 15:59