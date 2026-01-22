Маск приедет в Давос несмотря на многолетнюю критику форума

Маск выступит на секции 22 января вместе с гендиректором BlackRock Финком. До этого Маск на протяжении нескольких лет критиковал ВЭФ, называя его «скучным» собранием и «невыборным мировым правительством»

Илон Маск (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Американский предприниматель Илон Маск впервые посетит Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Сессия под название «Беседа с Илоном Маском» запланирована на 22 января, с ним участвует гендиректор BlackRock и председатель ВЭФ Ларри Финк. Участие Маска в форуме запланировано на фоне многолетней критики ВЭФ и его организаторов со стороны миллиардера, отмечает Bloomberg.

«Как вообще мог существовать ВЭФ/Давос? Они что, пытаются стать хозяевами Земли?!» — написал Маск в Х (бывшем Twitter) в 2022 году. Он также называл собрание в Давосе скучным и критиковал форум за то, что он «все больше превращается в невыборное мировое правительство, которого народ никогда не просил и не хочет», передает Bloomberg.

В 2023 году представитель ВЭФ заявил, что Маска не приглашали с 2015 года, пишет агентство. Контакт между сторонами был налажен в 2025 году, когда форум пригласил президента США Доанльда Трампа и Маска. В ВЭФ это объяснили интересом к «новой роли» Маска в администрации Трампа, которую бизнесмен занимал в начале второго срока (Маск был главным советником Департамента эффективности правительства (Department of Government Efficiency — DOGE).

Несмотря на уход Маска из политики, он остается в центре глобальных дискуссий — от роли Stralink на Украине и в Иране до скандалов вокруг изображений, созданных его ИИ-инструментом Grok, пишет Bloomberg.

Появление Маска также совпадает с его продолжающейся «онлайн-войной» с Майклом О'Лири, генеральным директором Ryanair, крупнейшей европейской авиакомпании, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в январе Маск сообщил о желании приобрести Ryanair. До этого лоукостер ответил на пост издания New York Post о том, что в США наблюдается масштабный сбой в работе Х, спросив Маска: «Возможно, вам нужен Wi-Fi?» В ответ американский бизнесмен поинтересовался, сколько стоит купить Ryanair, и предложил «поставить во главе кого-то, кого по-настоящему зовут Райан». После этого он запустил опрос. Из почти 38 тыс. проголосовавших 82% одобряют возможную покупку Маском лоукостера и «возвращение Райана в качестве законного руководителя».

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога». В форуме участвуют более 60 глав государств и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.