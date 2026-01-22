Киев вернул России тела двух военнослужащих, попавших в плен без ранений

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина в рамках обмена передала России тела двух российских военнослужащих, которые в 2025 году попали в плен без каких-либо ранений. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По ее словам, в мае 2025 года двое российских военных попали в плен ВСУ. Факт их пленения был подтвержден украинским телеграм-каналом, опубликовавшим 5 июня 2025 года видеозапись, на которой военнослужащие без признаков ранений сообщали о своем захвате. При этом украинские власти, отметила Москалькова, официально не подтвердили данную информацию в ответ на запросы российской стороны.

«Уже в сентябре и октябре 2025 года их тела были переданы России в рамках обмена», — заявила омбудсмен.

Москалькова также отметила, что она сообщила о нескольких фактах, свидетельствующих о военных преступлениях ВСУ в отношении российских военнослужащих, на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Переговоры состоялись 16 января 2026 года в Женеве.