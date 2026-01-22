 Перейти к основному контенту
Общество
Напавший на сотрудницу школьник стрелял из сигнального пистолета

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Подросток, который нанес ножевые ранения уборщице в нижнекамской школе, также произвел выстрел из сигнального устройства, сообщил следственный комитет.

По версии следствия, у 13-летнего ученика школы возник конфликт с технической работницей. Он нанес женщине ножевые ранения и выстрелил из сигнального устройства, в результате чего сам получил ранения. У учащегося изъяли нож, маску и тактические перчатки.

Напавший на работницу в школе в Татарстане подросток ранил себя
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Пострадавшей женщине оказали необходимую медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. Школьники были эвакуированы, пострадавших среди них нет, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

В России 13‑летние не подлежат уголовной ответственности, потому что по общему правилу она наступает с 16 лет, а за отдельные тяжкие преступления — с 14 лет. До достижения 14 лет ребенок считается малолетним и не может быть привлечен к уголовной ответственности ни по одному составу преступления.

«Причины происшествия компетентными органами будут установлены, и работа будет проведена в части профилактик и предотвращения подобных происшествий в будущем», также добавил мэр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство, а также ч. 1 ст. 293 — халатность.

