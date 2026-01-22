Школьник из Нижнекамска взорвал три петарды перед нападением на уборщицу

Video

Учащийся седьмого класса лицея № 37 в Нижнекамске взорвал три петарды перед тем, как напасть на уборщицу с ножом. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

По его словам, мальчик поранил женщине руку, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Ей оказывают всю необходимую помощь. Школьника задержали сотрудники МВД и Росгвардии, с ним проводят работу. В учебное заведение вызвали родителей подростка.

«Все ученики из школы эвакуированы», — сказал Беляев.

Напавшему подростку 13 лет. По данным пресс-службы Следственного комитета, между подростком и уборщицей произошел конфликт. Из-за этого мальчик напал на женщину с ножом и «произвел выстрел из сигнального устройства», уточняет Следком. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство и халатности.

О произошедшем также сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан. Там уточнили, что информация о происшествии поступила в ведомство в 8:56.