Школьник из Нижнекамска взорвал три петарды перед нападением на уборщицу
Учащийся седьмого класса лицея № 37 в Нижнекамске взорвал три петарды перед тем, как напасть на уборщицу с ножом. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.
По его словам, мальчик поранил женщине руку, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Ей оказывают всю необходимую помощь. Школьника задержали сотрудники МВД и Росгвардии, с ним проводят работу. В учебное заведение вызвали родителей подростка.
«Все ученики из школы эвакуированы», — сказал Беляев.
Напавшему подростку 13 лет. По данным пресс-службы Следственного комитета, между подростком и уборщицей произошел конфликт. Из-за этого мальчик напал на женщину с ножом и «произвел выстрел из сигнального устройства», уточняет Следком. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство и халатности.
О произошедшем также сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан. Там уточнили, что информация о происшествии поступила в ведомство в 8:56.
