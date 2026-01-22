Уиткофф назвал время вылета в Москву на переговоры
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф подтвердил, что вылетит в Москву вечером 22 января. Интервью опубликовано на YouTube-канале Bloomberg Television.
«Мы с [зятем президента США Дональда Трампа] Джаредом [Кушнером] уедем в четверг вечером [22 января], прибудем в Москву поздно ночью», — сказал Уиткофф на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 22 января Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Уиткофф, выступая в Давосе, заявил, что США настроены на успешное завершение урегулирования конфликта на Украине.
