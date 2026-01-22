 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Госдуме вновь заверили в отсутствии планов штрафовать за работу с VPN

Фото: Danish Showkat / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Danish Showkat / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти России не обсуждают и не планируют введение штрафов за использование VPN, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в интервью «Интерфаксу».

Горелкин уточнил, что ответственность за пользование виртуальными частными сетями (VPN) предусмотрена лишь для тех, кто работает с такими сервисами, чтобы совершать преступления — «это считается отягчающим обстоятельством».

Горелкин также подчеркнул, что в России действует запрет на рекламу обхода способов блокировок, а также призывы к их использованию. «Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются», — сказал депутат.

В Госдуме заявили об отсутствии планов штрафовать за VPN
Технологии и медиа
Антон Горелкин

В конце декабря 2025 года Горелкин уже говорил, что власти не планируют вводить штрафы за использование VPN. Он также тогда привел в пример планы Дании штрафовать за VPN в рамках антипиратского законодательства.

По словам Горелкина, «причина совсем не в пиратах»: европейцы выбрали Копенгаген в качестве тестового полигона: принятие закона в отдельном государстве упростит введение штрафов на всей территории ЕС.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Софья Полковникова
VPN штрафы Антон Горелкин
Материалы по теме
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов
Технологии и медиа
«Билайн» объяснил тестированием возможность смотреть YouTube без VPN
Технологии и медиа
В Госдуме заявили об отсутствии планов ограничивать VPN в 2026 году
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Уиткофф выступил с заявлениями по Украине перед вылетом в Москву Политика, 10:21
Основатель «Делимобиля» открыл кредитную линию для погашения облигаций Инвестиции, 10:21
В Нижнекамске ученик в школе напал с ножом на уборщицу Общество, 10:20
«Россия» опровергла выкат самолета за пределы полосы в Магадане Общество, 10:14
В Госдуме вновь заверили в отсутствии планов штрафовать за работу с VPN Политика, 10:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:10
Рынок «невидимок»: кого уволят, а кого будут беречь компании в 2026 годуПодписка на РБК, 10:09
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Число сделок в новостройках Москвы сократилось на 10% в 2025 году Недвижимость, 10:06
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Киев вернул России тела двух военнослужащих, попавших в плен без ранений Политика, 10:00
Какой хочет видеть городскую среду молодежь. Исследование КБ «Стрелка» Недвижимость, 10:00
The Economist опубликовал обложку с Трампом на белом медведе верхом Политика, 09:54
Суд в Новокузнецке объяснил закрытие роддома, где погибли 9 детей Общество, 09:50
Дипломаты подтвердили, что в Стамбуле нашли тело погибшего пловца Общество, 09:48