В Госдуме вновь заверили в отсутствии планов штрафовать за работу с VPN

Фото: Danish Showkat / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти России не обсуждают и не планируют введение штрафов за использование VPN, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в интервью «Интерфаксу».

Горелкин уточнил, что ответственность за пользование виртуальными частными сетями (VPN) предусмотрена лишь для тех, кто работает с такими сервисами, чтобы совершать преступления — «это считается отягчающим обстоятельством».

Горелкин также подчеркнул, что в России действует запрет на рекламу обхода способов блокировок, а также призывы к их использованию. «Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются», — сказал депутат.

В конце декабря 2025 года Горелкин уже говорил, что власти не планируют вводить штрафы за использование VPN. Он также тогда привел в пример планы Дании штрафовать за VPN в рамках антипиратского законодательства.

По словам Горелкина, «причина совсем не в пиратах»: европейцы выбрали Копенгаген в качестве тестового полигона: принятие закона в отдельном государстве упростит введение штрафов на всей территории ЕС.