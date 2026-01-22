Apple сделает из Siri полноценный чат-бот Campos с ИИ

Фото: Oli Scarff / Getty Images

Компания Apple планирует обновить свой голосовой помощник Siri. В конце 2026 года его превратят в интеллектуального чат-бота с искусственным интеллектом под кодовым названием Campos. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый Campos заменит текущий интерфейс Siri и будет глубоко встроен в операционные системы iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. Пользователи смогут вызывать его привычным способом — голосом или нажатием кнопки. Основное отличие от нынешней Siri — способность вести содержательный диалог, понимать контекст и выполнять сложные задачи. Чат-бот сможет искать информацию в интернете, создавать тексты и изображения, анализировать загруженные файлы, а также управлять функциями устройства и приложениями (например, совершать звонки, редактировать фото по голосовой команде или писать письма).

При этом до большого обновления выйдет промежуточная версия Siri в iOS 26.4. Она получит некоторые улучшения, например, анализ контента на экране и лучший поиск в Сети, но останется без чат-интерфейса.

Apple для создания новой Siri активно сотрудничает с Google. Базовой технологией для Campos станет кастомная модель ИИ, разработанная командой Google Gemini. За это Apple будет платить Google около $1 млрд в год. При этом сама Apple разрабатывает интерфейс и систему интеграции чат-бота в свои устройства, а также планирует сделать модель сменяемой, чтобы в будущем можно было отказаться от партнерства с Google.

Ранее в компании заявляли, что не планируют создавать отдельный чат-бот, предпочитая встраивать ИИ-функции напрямую в приложения. Однако давление рынка, где конкуренты уже внедрили аналогичные технологии, и успех ChatGPT с 800 млн пользователей в неделю вынудили Apple изменить подход.

Ожидается, что новая Siri-Campos будет представлена на конференции разработчиков WWDC в июне 2026 года, а ее релиз состоится в сентябре вместе с выходом новых версий операционных систем.