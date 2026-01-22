 Перейти к основному контенту
Общество
Суд в Новокузнецке объяснил закрытие роддома, где погибли 9 детей
В Новокузнецке суд приостановил работу родильного дома № 1 на 90 дней в связи с грубыми санитарными нарушениями. В здании нашли плесень и неисправную вентиляцию. Микроклимат роддома не соответствует нормам. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области, передает «Интерфакс».

«Покрытия стен и полов помещений, процедурная имеют дефекты и повреждения. Операционный блок, покрытие потолка в душевой комнате отделения патологии беременных на первом этаже имеют признаки поражения грибком», — сказал собеседник агентства.

Проверка также показала, что в комнате общеклинических анализов на втором этаже отсутствовал шкаф для хранения уборочного инвентаря, были нарушены требования к внутренней отделке помещений.

«Параметры микроклимата в акушерском стационаре не соответствовали требованиям, вентиляционная система находится в нерабочем состоянии, разрушено оборудование, позволяющее включить вентиляцию», — привело агентство слова суда.

19 января в суде уже сообщали о приостановке работы роддома на 90 дней из-за нарушений. Суд решил, что в роддоме не обеспечивается «соблюдение санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека при выполнении работ и оказании услуг населению», однако к чему конкретно были претензии — не уточнялось.

Решение принято из-за гибели девяти младенцев в новогодние праздники 2026 года. Идет следствие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности, повлекшей гибель двух и более человек, а также причинении смерти по неосторожности.

Главврач родильного дома находится под домашним арестом.

