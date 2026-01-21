Аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи закрыли для полетов
Временные ограничения на полеты гражданских самолетов введены в аэропортах Краснодара и Геленджика, сообщает Росавиация. Позднее временный запрет на полеты ввели в авиагавани Сочи.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В последний раз авиагавани Краснодара и Геленджика приостанавливали рейсы вечером 20 января. Тогда оперштаб Краснодарского края сообщил о налете дронов.
