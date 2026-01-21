Аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи закрыли для полетов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Временные ограничения на полеты гражданских самолетов введены в аэропортах Краснодара и Геленджика, сообщает Росавиация. Позднее временный запрет на полеты ввели в авиагавани Сочи.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В последний раз авиагавани Краснодара и Геленджика приостанавливали рейсы вечером 20 января. Тогда оперштаб Краснодарского края сообщил о налете дронов.