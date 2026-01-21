Во время совещания с Путиным раздался звонок. Видео

Во время совещания с Путиным раздался звонок

Неизвестный абонент позвонил во время совещания президента России Владимира Путина с правительством.

Звонок раздался во время доклада вице-премьера Марата Хуснуллина. В это время Хуснуллин отчитывался об обеспечении жильем граждан.

Путин провел первое в 2026 году совещание с правительством России 21 января. Темой видеоконференции стали вопросы, которые были озвучены в программе «Итоги года». В совещании приняли участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие чиновники.