Общество
0

В Федерации рестораторов заявили о росте числа кафе и ресторанов в Москве

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

По итогам 2025 года в столице появилось 630 новых ресторанов и кафе: открытие заведений приходится на начало летнего сезона — по состоянию на конец августа прирост составил до 700 заведений, к концу года эта цифра скорректировалась, говорится в сообщении (есть у РБК) Федерации рестораторов и отельеров России со ссылкой на ее президента Игоря Бухарова.

«Дело всегда в популярности той или иной локации, ценах на аренду и других экономических факторах. Ресторанная отрасль — живой организм. Происходит смена приоритетов у гостей, меняются запросы. Любая экономическая ситуация — это всегда время возможностей для бизнеса. Новые вызовы предоставляют новые возможности», — приводятся в сообщении слова Бухарова.

В Москве веранды ресторанов и кафе впервые продолжат работу зимой
Вино
Как считают столичные власти, эти меры позволят владельцам кафе и ресторанов сэкономить денежные средства на демонтаже и монтаже летних веранд

В декабре 2025 года Радио РБК опросило представителей отрасли и выяснило, что московские рестораны начали массово переезжать в элитные жилые комплексы.

Кроме того, еще летом появлялись новости о том, что рестораны начали массовый исход с Патриарших прудов. Среди причин назывались высокая арендная ставка и специфика самой локации.

Партнер и корпоративный бренд-шеф ресторанов Антона Виннера Алексей Подлесных рассказал тогда, что «Патриаршие пруды закрываются по полной программе, потому что рынок сильно перенасыщен одинаковыми концепциями».

«Тренд — переезд в «спальники». Многие рестораны открываются не только в жилых районах Москвы, но и уезжают в регионы — Орел, Саратов, Тулу, Воронеж, Волгоград», — рассказал тогда Подлесных.

