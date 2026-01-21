 Перейти к основному контенту
0

Трамп заявил, что без победы США «вы все» говорили бы на немецком

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Без победы США во Второй мировой войне мировые лидеры, собравшиеся в Давосе, говорили бы сейчас на немецком языке и «немного японском». Такую оценку дал событиям президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«И потом, после войны, в которой мы победили, <...> без нас сейчас вы все бы говорили по-немецки и, возможно, немного по-японски», — сказал Трамп.

Трамп заявил, что США единственные, кто победил во Второй мировой войне
Политика
Дональд Трамп

Трамп неоднократно заявлял о выдающейся роли США во Второй мировой войне. В конце мая он сказал, что Америка внесла наибольший вклад в победу над фашизмом. Перед празднованием Дня Победы он также выступил с заявлением, что советские войска сыграли важную роль в победе над фашизмом, но американские солдаты были «доминирующей силой».

В июне он говорил, что Соединенные Штаты являются единственной страной, которая победила в войне, а Советский Союз был помощником в этом процессе.

«Мы единственные, кто не празднует, и мы единственные, кто выиграл войну. Россия помогла», — сказал президент.

