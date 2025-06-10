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Трамп заявил, что США единственные, кто победил во Второй мировой войне

Трамп: США единственные, кто выиграл войну, а Россия помогла

Американский президент Дональд Трамп считает, что США является единственным государством, победившим во Второй мировой войне, а СССР был помощником. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, трансляцию вел Forbes Breacking News.

Президент напомнил, что некоторое время назад он звонил лидерам разных государств, включая президента России Владимира Путина, и обсудил празднование Победы в Второй мировой войне.

«Мы единственные, кто не празднует, и мы единственные, кто выиграл войну. Россия помогла», — сказал Трамп.

При этом он напомнил о потерях СССР, уточнив, что о них нельзя забывать. Президент Франции Эмманюэль Макрон также рассказал Трампу, что страна празднует Победу.

«И я думаю, что это здорово, что он это делает, но это мы победили», — подчеркнул американский президент.

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Трамп неоднократно заявлял о неотъемлемой роли США во время Второй мировой войне. Так, в конце мая он сказал, что Штаты внесли наибольший вклад в победу над фашизмом. Перед празднованием Победы он также выступил с заявлением, что советские войска сыграли важную роль в победе над фашизмом, но американские солдаты были «доминирующей силой».

Ранее в мае он также подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Он отметил, что США чтят память каждого погибшего, но без жертвы со стороны американских солдат «войну было бы не выиграть».

США вступили во Вторую мировую войну после атаки Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года. До этого против нацистской Германии более двух лет воевали многие европейские страны, а с 22 июня 1941 года — Советский Союз.

Подписание договора о безоговорочной капитуляции Германии закончилось 8 мая в Берлине в 22:43 по местному времени. В Москве в это время было на два часа больше, и уже начались новые сутки — 9 мая. Вторая мировая война завершилась позднее, когда 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии.

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Полина Харчевникова
Дональд Трамп Вторая мировая война США СССР
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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