Закон о новых штрафах за финансовые нарушения прошел первое чтение

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за преступления в сфере экономики и финансов, в частности за незаконную банковскую деятельность, незаконное получение кредита, нарушения на рынке ценных бумаг.

Документ опубликован в законодательной базе Госдумы, его внесло правительство. Проект предусматривает внесение поправок в Уголовный кодекс.

Так, в актуальной редакции штраф за незаконную банковскую деятельность составляет 100–300 тыс. руб. Законопроект повышает его до 500 тыс. — 1,5 млн руб. Штраф за незаконное получение кредита в редакции законопроекта увеличен с 200 тыс. до 1 млн руб. За злостное уклонение от погашения преступной задолженности штраф также вырастает с 200 тыс. до 1 млн руб.

Ряд нововведений касается рынка ценных бумаг. Законопроект подразумевает увеличение штрафа за злоупотребления при эмиссии (выпуске) ценных бумаг со 100–300 тыс. до 500 тыс. — 1,5 млн руб. Предельный штраф за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации о ценных бумагах либо предоставление заведомо неполной или ложной информации увеличивается с 300 тыс. до 1,5 млн руб. За нарушение порядка учета прав на ценные бумаги диапазон штрафа меняется с 300–500 тыс. до 800 тыс. — 1,5 млн руб.

Помимо этого, законопроект вносит изменения в статью об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг при условии, что преступление совершено в крупном размере (от 3,5 млн до 13,5 млн руб.) или организованной группой. Штраф увеличивается с 1 млн до 5 млн руб.

В январе 2026 года ЦБ предложил ввести запрет на производство и продажу предметов, которые внешне напоминают российские банкноты и монеты. Мера необходима для поддержания чистоты наличного денежного обращения (НДО), объяснили в ЦБ.

В начале прошлого года Банк России сообщил, что число фальшивых купюр и монет в 2024 году достигло минимального значения за последние годы, на 1 млн настоящих банкнот в обращении приходилась одна фальшивая.