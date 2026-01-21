Хинштейн поручил разобраться из-за трупов в коридоре в больнице

Фото: Hinshtein / Telegram

Глава Курской области Александр Хинштейн поручил разобраться из-за трупов, лежащих в коридоре курской горбольницы № 6. «Увидел в соцсетях шокирующие фото — трупы, лежащие прямо в коридоре курской горбольницы № 6», — сообщил губернатор.

Он рассказал в своем телеграм-канале, что покойников сфотографировала сотрудница медицинского учреждения. В больнице нет морга, поэтому умерших на каталках оставляют в коридоре, завернутыми в полиэтилен. Рядом ходят пациенты, персонал разносит еду.

«В больнице нет отдельного помещения, где должны храниться тела до их передачи в патологоанатомическое бюро. Поручил обеспечить такое помещение уже до сегодняшнего вечера», — написал Хинштейн.