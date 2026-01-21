 Перейти к основному контенту
«Билайн» объяснил тестированием возможность смотреть YouTube без VPN

Сервис, с помощью которого можно было пользоваться видеохостингом YouTube без использования VPN, был запущен в тестовом режиме и стал доступен для клиентов случайно. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Как пояснили в компании, сервис проходил тестирование в закрытом режиме, однако на одном из этапов он стал временно доступен для части клиентов в коммерческой сети. После этого доступ к сервису закрыли.

Ранее в приложении «ВымпелКома» появилась возможность просматривать видеохостинг YouTube без использования VPN. Об этом РБК рассказали несколько абонентов оператора. По их словам, опция была доступна на тарифе «План Б» в приложении «Мой Билайн». Видео можно было смотреть внутри сервиса оператора, тогда как само приложение YouTube доступно не было.

В «ВымпелКоме» сообщали РБК, что оператор ведет работы по настройке сервиса и «некоторым клиентам эта возможность может быть видна». Представитель компании уточнял, что после стабилизации работы сервиса оператор сообщит о нем дополнительно.

VPN (Virtual Private Network) — защищенный сетевой туннель, который шифрует интернет-трафик и обеспечивает конфиденциальность в Сети. Он направляет трафик через VPN-серверы, расположенные в разных частях мира, маскирует IP-адрес пользователя и шифрует в режиме реального времени все передаваемые данные.

