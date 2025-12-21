 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
0

Песков описал реакцию Путина на подарок от пекарни после «Итогов года»

Песков: Путин был польщен подарком от пекарни «Машенька» после «Итогов года»
Сюжет
Прямая линия Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин «был польщен» подаренной ему корзинкой с выпечкой от подмосковной пекарни «Машенька» и передал владельцу ответный подарок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент был очень польщен, выразил признательность за это и послал ответную корзинку», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

На вопрос, не угостился ли кто-то еще подаренной выпечкой, пресс-секретарь ответил: «Я не знаю, поделился ли с кем-то российский лидер угощением».

«То есть вам попробовать не дали?» — уточнил журналист.

«Нет», — со смехом ответил Песков.

Путин получил в подарок выпечку от пекарни после «Итогов года»
Общество

Путин получил в подарок корзинку с выпечкой после прямой линии 19 декабря. Ее президенту отправил владелец пекарни, который задавал Путину вопрос на «Итогах года».

Песков описал реакцию Путина на подарок от пекарни после «Итогов года»
Video

«Денис Владимирович, спасибо большое за подарки. Я обещал тоже ответить. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Всего доброго, спасибо большое», — сказал Путин, получив подарок.

В ходе прямой линии предприниматель пожаловался Путину на усложнение работы из-за перехода с патентной системы налогообложения и предложил компромисс: немного повысить стоимость патента, сохранив его простоту. Он предупредил, что многие малые предприятия могут закрыться. Путин, заинтересовавшись продукцией, пообещал проработать с правительством вопрос поддержки таких предприятий.

