Песков описал реакцию Путина на подарок от пекарни после «Итогов года»
Президент России Владимир Путин «был польщен» подаренной ему корзинкой с выпечкой от подмосковной пекарни «Машенька» и передал владельцу ответный подарок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент был очень польщен, выразил признательность за это и послал ответную корзинку», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
На вопрос, не угостился ли кто-то еще подаренной выпечкой, пресс-секретарь ответил: «Я не знаю, поделился ли с кем-то российский лидер угощением».
«То есть вам попробовать не дали?» — уточнил журналист.
«Нет», — со смехом ответил Песков.
Путин получил в подарок корзинку с выпечкой после прямой линии 19 декабря. Ее президенту отправил владелец пекарни, который задавал Путину вопрос на «Итогах года».
«Денис Владимирович, спасибо большое за подарки. Я обещал тоже ответить. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Всего доброго, спасибо большое», — сказал Путин, получив подарок.
В ходе прямой линии предприниматель пожаловался Путину на усложнение работы из-за перехода с патентной системы налогообложения и предложил компромисс: немного повысить стоимость патента, сохранив его простоту. Он предупредил, что многие малые предприятия могут закрыться. Путин, заинтересовавшись продукцией, пообещал проработать с правительством вопрос поддержки таких предприятий.
