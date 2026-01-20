 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Британия спустя 7 лет одобрила строительство «суперпосольства» Китая

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Правительство Великобритании одобрило строительство крупнейшего в Европе посольства Китая в Лондоне, несмотря на предупреждения США об угрозе шпионажа. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на решение министра ЖКХ, общин и местного самоуправления Стива Рида.

История со строительством посольства Китая началась в 2018 году. Тогда Лондон продал Пекину участок Королевского монетного двора, который находится недалеко от Тауэрского моста и делового центра Сити. На этом участке Китай планирует построить большое здание, в котором будут находиться семь дипломатических представительств.

Китай отказался объяснить тайные участки на планах посольства в Лондоне
Политика
Посольство Китая в Лондоне

В июне 2025 года Вашингтон предостерег правительство Великобритании от строительства «суперпосольства» Китая неподалеку от важных финансовых центров Лондона. В комментарии The Times высокопоставленный американский чиновник выразил беспокойство, что Пекин может получить доступ к кабелям, питающим Сити, что может стать угрозой для безопасности.

Несмотря на опасения, Рид заявил, что ни Министерство внутренних дел, ни МИД, ни разведывательные службы не выявили проблем с безопасностью, связанных с предлагаемым участком. По его словам, любые случаи шпионажа или преследования будут пресечены «другими правовыми процедурами и различными ведомствами».

Однако, как пишет газета, местные жители, проживающие в районе Royal Mint Court, планируют оспорить решение правительства в суде. Если им удастся добиться судебного пересмотра, реализация проекта может затянуться на месяцы или даже годы.

Анастасия Карева
Китай Великобритания посольство Строительство Лондон
