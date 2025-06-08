Times узнала о предупреждении США Британии из-за «суперпосольства» Китая

США предостерегли Британию от одобрения строительства крупнейшего в Европе посольства Китая недалеко от Тауэра из-за угрозы кабелям, питающих Сити, пишет Times. Это может повлиять на торговую сделку стран, сказали в Белом доме

Королевский монетный двор (Фото: Carl Court / Getty Images)

Белый дом предостерег правительство Великобритании от строительства «суперпосольства» Китая неподалеку от важных финансовых центров Лондона, выразив беспокойство из-за потенциального доступа Пекина к «конфиденциальным коммуникациям одного из наших ближайших союзников», заявил The Times высокопоставленный американский чиновник.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии одобрения строительства здания на торговую сделку Британии с США, собеседник издания сказал: «Соединенные Штаты ожидают, что все решения будут приниматься с учетом интересов нашей (как США, так и Великобритании) национальной безопасности и после тщательного уменьшения [угроз], как это рекомендовано и одобрено профессионалами контрразведки». Times предполагает, что это «завуалированная угроза».

Британия стала первой страной, с которой США заключили торговую сделку после анонсированных «зеркальных» пошлин (для Лондона ставка составила 10%). Американский президент Дональд Трамп говорил, что соглашение укрепит национальную безопасность как США, так и Британии «за счет создания Зоны торговли алюминием и сталью, а также безопасной цепочки поставок фармацевтической продукции».

Как пишет Times, Трамп призывал британского премьер-министра Кира Стармера отказать в разрешении на открытие китайского посольства, и этот вопрос поднимался на торговых переговорах. По словам дипломатов, Белый дом будет возражать против обмена разведданными с Лондоном в случае открытия диппредставительства.

Речь идет об участке Королевского монетного двора, который был продан Пекину под посольство в 2018 году. Он расположено неподалеку от лондонского Тауэра и делового центра Сити, а также от трех важных центров обработки данных, отмечает газета.

Предыдущее британское правительство заблокировало план строительства крупнейшего в Европе посольства из-за предупреждений британской разведки о риске шпионажа. Также против этого выступали жители района Тауэр-Хэмлетс, где должно расположиться здание.

Нынешнее правительство поставило условием строительства создание жесткого периметра с «периодическим контролируемым доступом общественности». Главы МИД и МВД Великобритании Дэвид Лэмми и Иветт Купер пояснили, что ограничение доступа к цистерцианским руинам, расположенным на территории Королевского монетного двора, может помешать представителям экстренных служб, например, бригаде скорой помощи, попасть в эту зону, писала Financial Times. Пекин отказался следовать этому условию.

Times отмечает, что ранее Межпарламентский альянс по Китаю (Ipac) направил в Совет национальной безопасности США меморандум, где утверждается, что «тайные кабели» под потенциальной территорией посольства «питают Лондонский сити» — центр финансовых услуг Великобритании.

Член палаты представителей США, республиканец Джон Муленар отметил, что «размещение посольства КНР беспрецедентного размера над конфиденциальными кабелями, которые поддерживают финансовые системы США и Великобритании, будет представлять неприемлемый риск для наших учреждений».

Представитель посольства Китая ранее отверг обвинения в шпионаже, сообщает Times. Представитель правительства сказал: «На рассмотрение министров были поданы заявки на открытие нового посольства Китая в Тауэр-Хамлетс. Окончательное решение будет принято в надлежащее время».