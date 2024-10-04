Пожар на базе нефтепродуктов под Пермью ликвидировали
Пожар на базе по хранению нефтепродуктов в промзоне деревни Осенцы в Пермском крае ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС.
Огонь распространился по площади 10 тыс. кв. м, уточняется в сообщении.
Дознаватели ведомства начали устанавливать причину возгорания. Специалисты изучают две версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования.
В местном управлении Роспотребнадзора сообщили, что сотрудники ведомства провели анализ качества атмосферного воздуха рядом с местом ЧП. Загрязнения воздуха не обнаружено, но мониторинг будет продолжен, отметили в ведомстве.
Пожар на базе нефтепродуктов к югу от Перми начался ранним утром 4 октября. Огонь охватил емкости с топливом. В тушении участвовали 60 специалистов и 19 единиц техники. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на частные дома, административное здание и сухую растительность, в результате ЧП никто не пострадал.
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