Общество
0

«Аэрофлот» отчитался о перевозке акул, фламинго и еще 160 тыс. животных

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За 2025 год на рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» перевезли 167 609 животных, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Из экзотических видов за 2025 год были перевезены: амурские тигры, бурый медведь, полярный волк, кустарниковая собака, эму, сокол-балобан, павлины, пингвины, норки, скаты, акулы, фламинго, приматы тамарин и галаго.

«Аэрофлот» разрешил перевозить животных в соседнем кресле
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Более 127 тыс. животных совершили полеты в салоне самолета, включая 4,4 тыс. в рамках услуги перевозки на соседнем кресле. Более 40 тыс. — в багажных отсеках, позволяющих поддерживать комфортную температуру.

Услугу перевозки животных в соседнем кресле «Аэрофлот» тестировал в конце 2023-го. В ее рамках к весне следующего года было перевезено более 800 питомцев.

