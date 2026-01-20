«Аэрофлот» отчитался о перевозке акул, фламинго и еще 160 тыс. животных
За 2025 год на рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» перевезли 167 609 животных, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».
Из экзотических видов за 2025 год были перевезены: амурские тигры, бурый медведь, полярный волк, кустарниковая собака, эму, сокол-балобан, павлины, пингвины, норки, скаты, акулы, фламинго, приматы тамарин и галаго.
Более 127 тыс. животных совершили полеты в салоне самолета, включая 4,4 тыс. в рамках услуги перевозки на соседнем кресле. Более 40 тыс. — в багажных отсеках, позволяющих поддерживать комфортную температуру.
Услугу перевозки животных в соседнем кресле «Аэрофлот» тестировал в конце 2023-го. В ее рамках к весне следующего года было перевезено более 800 питомцев.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика