В России создали рабочую группу по энергоснабжению ЦОД для ИИ
В России сформирована рабочая группа по обеспечению электроэнергией центров обработки данных (ЦОД) для нужд искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики России, передает ТАСС.
Решение о ее создании было принято в октябре 2025 года по итогам совещания под руководством вице-премьера Александра Новака.
Основной задачей новой структуры станет рассмотрение разных вариантов энергоснабжения ЦОД для ИИ. Как отмечали в правительстве, будут прорабатываться как возможности использования существующих энергомощностей, так и создание новых в кооперации с технологическими компаниями.
В состав группы могут войти представители органов власти, энергетических и технологических компаний. Деятельность группы будет проходить под руководством Минэнерго.
Согласно данным кабинета министров, к 2030 году энергопотребление центров обработки данных в России увеличится минимум в 2,5 раза и достигнет 2,5 ГВт.
