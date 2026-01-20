 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

В России создали рабочую группу по энергоснабжению ЦОД для ИИ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России сформирована рабочая группа по обеспечению электроэнергией центров обработки данных (ЦОД) для нужд искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики России, передает ТАСС.

Путин поручил создать систему управления энергообеспечением регионов
Политика
Владимир Путин на пленарном заседании&nbsp;Международного форума &laquo;Российская энергетическая неделя&raquo;, 16 октября 2025 года

Решение о ее создании было принято в октябре 2025 года по итогам совещания под руководством вице-премьера Александра Новака.

Основной задачей новой структуры станет рассмотрение разных вариантов энергоснабжения ЦОД для ИИ. Как отмечали в правительстве, будут прорабатываться как возможности использования существующих энергомощностей, так и создание новых в кооперации с технологическими компаниями.

В состав группы могут войти представители органов власти, энергетических и технологических компаний. Деятельность группы будет проходить под руководством Минэнерго.

Согласно данным кабинета министров, к 2030 году энергопотребление центров обработки данных в России увеличится минимум в 2,5 раза и достигнет 2,5 ГВт.

Антонина Сергеева
