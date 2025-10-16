Путин поручил создать систему управления энергообеспечением регионов

Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя», 16 октября 2025 года (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Федеральные и региональные власти должны сформировать топливно-энергетические балансы регионов и на их основе создать цифровую систему управления обеспечением энергией регионов России. С таким поручением к правительству обратился на пленарном заседании Российской энергетической неделе президент Владимир Путин.

«Прошу правительство России определить место топливно-энергетических балансов в системе стратегических документов страны. Вместе с коллегами из регионов подготовить такие балансы для всех федеральных округов России и на их основе сформировать современную систему цифрового управления энергообеспечением регионов», — сказал он.

