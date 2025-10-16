 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Путин поручил создать систему управления энергообеспечением регионов

Владимир Путин на пленарном заседании&nbsp;Международного форума &laquo;Российская энергетическая неделя&raquo;, 16 октября 2025 года
Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя», 16 октября 2025 года (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Федеральные и региональные власти должны сформировать топливно-энергетические балансы регионов и на их основе создать цифровую систему управления обеспечением энергией регионов России. С таким поручением к правительству обратился на пленарном заседании Российской энергетической неделе президент Владимир Путин.

«Прошу правительство России определить место топливно-энергетических балансов в системе стратегических документов страны. Вместе с коллегами из регионов подготовить такие балансы для всех федеральных округов России и на их основе сформировать современную систему цифрового управления энергообеспечением регионов», — сказал он.

Материал дополняется

Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Путин шуткой про кондуктора оценил результаты санкций Запада. Видео Политика, 15:21
Задержанной певице Наоко вменили административную статью Общество, 15:18
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Тысячи британцев обратились в суд из-за канцерогенной детской присыпки Общество, 15:17
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 15:10
Сквер в Чернигове переименовали в честь Трампа Политика, 15:08
Акции «РусГидро» выросли на похвале от Владимира Путина Инвестиции, 15:05
«Проблема есть». Грозит ли клубу РПЛ «Ростов» банкротство Спорт, 15:04
«Росатом» заявил об обсуждении с Киевом и МАГАТЭ «режима тишины» на ЗАЭС Политика, 15:02
В Bestune заявили о планах локализовать сборку автомобилей в России Авто, 15:01
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 15:00
Нейросеть оценила цены на жилье в городах Золотого кольца осенью Недвижимость, 15:00
Песков заявил о причастности британцев к атакам на российскую энергетику Политика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55