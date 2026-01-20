 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Волгограда приостановил рейсы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: imfaydez / Shutterstock
Фото: imfaydez / Shutterstock

Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.

Ограничения введены из соображений безопасности, напомнило агентство.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.

Аэропорты Пензы и Саратова возобновили прием и отправку рейсов
Политика

Так, ночью ограничения были введены в Ярославле, Самаре, Саратове, Пензе и Калуге. На момент подготовки материала все пять аэропортов работают в штатном режиме.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Александра Озерова
Волгоград Росавиация аэропорты
