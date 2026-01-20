Аэропорт Волгограда приостановил рейсы
Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.
Ограничения введены из соображений безопасности, напомнило агентство.
Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.
Так, ночью ограничения были введены в Ярославле, Самаре, Саратове, Пензе и Калуге. На момент подготовки материала все пять аэропортов работают в штатном режиме.
