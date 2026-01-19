 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В России признали нежелательной французскую Vigo Law Firm

Фото: Андрей Любимов / РБК
Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность французской юридической фирмы Vigo Law Firm, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, Vigo Law Firm представляла интересы зарегистрированной во Франции неправительственной организации Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! («За Украину, за их и за нашу свободу»), деятельность которой в России признана нежелательной.

В интересах своего клиента юридическая компания подготовила и направила в Международный уголовный суд (МУС) обвинительные сообщения о «якобы совершаемых Россией преступлениях на Украине», отметили в ведомстве. По данным Генпрокуратуры, в результате рассмотрения одного из них МУС выдал «заведомо незаконные ордера об аресте граждан Российской Федерации».

«Соучредитель фирмы Эмманюэль Даут голословно обвиняет нашу страну в присвоении украинских культурных ценностей, выступает за конфискацию в пользу Киева замороженных российских активов», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Минюст внес в реестр нежелательных пять зарубежных организаций
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Статус нежелательной организации в России присваивается по решению Генпрокуратуры, а перечень таких организаций ведет Минюст.

Нежелательным организациям запрещено вести деятельность на территории страны. За сотрудничество с ними или распространение их материалов предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Финансирование или сбор средств для таких организаций может повлечь лишение свободы до пяти лет и запрет занимать определенные должности до десяти лет.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Генпрокуратура нежелательные организации Россия
