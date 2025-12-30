Минюст внес в реестр нежелательных пять зарубежных организаций

Министерство юстиции внесло пять зарубежных неправительственных организаций в список нежелательных, перечень опубликован на сайте ведомства.

В реестр включили:

О признании нежелательной организации «Русскоязычные демократы и демократки Саксонии» ранее сообщила генеральная прокуратура. Ведомство назвало структуру «антироссийской» и заявило, что она ориентирована на консолидацию представителей волны демократической эмиграции из России.

В России сотрудничество с нежелательной организацией влечет как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от характера действий и были ли они совершены повторно. По ст. 20.33 КоАП граждане могут быть оштрафованы за участие в ее деятельности на сумму до 15 тыс. руб., должностные лица — до 50 тыс. руб. Юридические лица могут получить штраф на сумму до 100 тыс. руб. Уголовная ответственность по ст. 284.1 УК наступает, если действия совершены повторно после назначения административного наказания.