Политика⁠,
0

Минюст внес в реестр нежелательных пять зарубежных организаций

Фото: Андрей Любимов / РБК
Министерство юстиции внесло пять зарубежных неправительственных организаций в список нежелательных, перечень опубликован на сайте ведомства.

В реестр включили:

  • немецкую организацию «Рубикус» — Rubikus e.V.;
  • немецкую организацию «Русскоязычные демократы и демократки» — Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V.;
  • литовскую организацию «Действие ради жизни» — MB Action4life LT;
  • шведскую организацию «Северный Украинский форум» — Nordic Ukraine Forum;
  • американскую организацию LexCollective.

О признании нежелательной организации «Русскоязычные демократы и демократки Саксонии» ранее сообщила генеральная прокуратура. Ведомство назвало структуру «антироссийской» и заявило, что она ориентирована на консолидацию представителей волны демократической эмиграции из России.

В России сотрудничество с нежелательной организацией влечет как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от характера действий и были ли они совершены повторно. По ст. 20.33 КоАП граждане могут быть оштрафованы за участие в ее деятельности на сумму до 15 тыс. руб., должностные лица — до 50 тыс. руб. Юридические лица могут получить штраф на сумму до 100 тыс. руб. Уголовная ответственность по ст. 284.1 УК наступает, если действия совершены повторно после назначения административного наказания.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Минюст нежелательные организации реестр
