Минюст внес в реестр нежелательных пять зарубежных организаций
Министерство юстиции внесло пять зарубежных неправительственных организаций в список нежелательных, перечень опубликован на сайте ведомства.
В реестр включили:
- немецкую организацию «Рубикус» — Rubikus e.V.;
- немецкую организацию «Русскоязычные демократы и демократки» — Russischsprachige Demokratinnen und Demokraten e.V.;
- литовскую организацию «Действие ради жизни» — MB Action4life LT;
- шведскую организацию «Северный Украинский форум» — Nordic Ukraine Forum;
- американскую организацию LexCollective.
О признании нежелательной организации «Русскоязычные демократы и демократки Саксонии» ранее сообщила генеральная прокуратура. Ведомство назвало структуру «антироссийской» и заявило, что она ориентирована на консолидацию представителей волны демократической эмиграции из России.
В России сотрудничество с нежелательной организацией влечет как административную, так и уголовную ответственность — в зависимости от характера действий и были ли они совершены повторно. По ст. 20.33 КоАП граждане могут быть оштрафованы за участие в ее деятельности на сумму до 15 тыс. руб., должностные лица — до 50 тыс. руб. Юридические лица могут получить штраф на сумму до 100 тыс. руб. Уголовная ответственность по ст. 284.1 УК наступает, если действия совершены повторно после назначения административного наказания.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах