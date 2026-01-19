 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Лондоне начался суд по иску принца Гарри и Элтона Джона к Daily Mail

В Лондоне суд начал рассматривать иск принца Гарри и Элтона Джона к Daily Mail
Британский принц Гарри прибыл в Высокий суд Лондона
Британский принц Гарри прибыл в Высокий суд Лондона (Фото: Toby Melville / Reuters)

Разбирательство в отношении компании Associated Newspapers, издающей таблоид Daily Mail, началось в Высоком суде Лондона, сообщает Reuters.

Несколько известных персон, в том числе член британской королевской семьи принц Гарри, певец Элтон Джон, а также нескольких актеров и политиков обвиняют издание в прослушке своих телефонов.

По данным агентства, принц Гарри приехал в суд, чтобы дать показания. Он сказал перед жюри, что у него появилось «тревожное ощущение, что каждое его действие, мысль и чувство отслеживали и перехватывали только для того, чтобы Mail сделала на этом деньги».

Daily Mail узнала, что Трамп поддержит возможный иск против принца Гарри
Политика
Дональд Трамп

Associated Newspapers называет эти обвинения «нелепыми клеветническими заявлениями» и частью «заговора» лиц, движимых неприязнью к СМИ.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Елена Наумова
Высокий суд Лондона принц Гарри суд
Материалы по теме
Принц Гарри заявил о давлении со стороны королевской семьи
Политика
Sun рассказала, как принц Уильям лишился прогулок на самокате в Виндзоре
Общество
Принц Гарри впервые за полтора года встретился с королем Британии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Акции оператора аренды электросамокатов Whoosh выросли после отчетности Инвестиции, 17:50
«Атом» получит систему контроля усталости водителя. Как она работает Авто, 17:43
ЦБ заявил о работе над запретом похожих на деньги предметов Финансы, 17:41
В России признали нежелательной французскую Vigo Law Firm Политика, 17:30
Шведский министр финансов назвала европейские пошлины Трампа абсурдными Политика, 17:25
Голкипер «Ак Барса» стал четвертым вратарем, одержавшим 200 побед в КХЛ Спорт, 17:23
В МВФ предупредили об угрозе устойчивости мировой экономики из-за ИИ Экономика, 17:22
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
NYSE запустит круглосуточную торговлю токенизированными акциями Крипто, 17:21
В Лондоне начался суд по иску принца Гарри и Элтона Джона к Daily Mail Общество, 17:19
От радио к персональному ассистенту. Эволюция мультимедиа в автомобиле Autonews, 17:15
На надгробной плите экс-канцлера Германии нарисовали четыре свастики Общество, 17:09
В правительстве одобрили законопроект о геномной регистрации военных Политика, 17:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
В Минэнерго Сербии объявили о договоренностях с «Газпромом» по NIS Бизнес, 16:57