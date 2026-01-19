В Лондоне начался суд по иску принца Гарри и Элтона Джона к Daily Mail
Разбирательство в отношении компании Associated Newspapers, издающей таблоид Daily Mail, началось в Высоком суде Лондона, сообщает Reuters.
Несколько известных персон, в том числе член британской королевской семьи принц Гарри, певец Элтон Джон, а также нескольких актеров и политиков обвиняют издание в прослушке своих телефонов.
По данным агентства, принц Гарри приехал в суд, чтобы дать показания. Он сказал перед жюри, что у него появилось «тревожное ощущение, что каждое его действие, мысль и чувство отслеживали и перехватывали только для того, чтобы Mail сделала на этом деньги».
Associated Newspapers называет эти обвинения «нелепыми клеветническими заявлениями» и частью «заговора» лиц, движимых неприязнью к СМИ.
