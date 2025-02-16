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Политика ,  
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Daily Mail узнала, что Трамп поддержит возможный иск против принца Гарри

Daily Mail: Трамп решил поддержать возможный иск против принца Гарри
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Дональд Трамп поддержит иск против британского принца Гарри, если выяснится, что он соврал об употреблении наркотиков, чтобы получить визу США, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

За ложь об употреблении наркотиков при получении визы в Штатах грозит до пяти лет тюрьмы, штраф или депортация, уточняет издание.

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Политика
Принц Гарри

Гарри, отказавшись от королевских полномочий, в 2020 году вместе с женой Меган Маркл переехал жить в США.

После выхода его мемуаров под названием «Запасной» в январе 2023 года в США подняли вопрос о законности получения им американской визы. В автобиографии принц признался, что пробовал тяжелые наркотики, изменяющие сознание, в том числе кокаин и галлюциногенные грибы. По его словам, это произошло после смерти его матери, принцессы Дианы.

Трамп в начале февраля заявил, что «не хочет» депортировать Гарри, поскольку у того «и так достаточно проблем с женой», которая «ужасна». Маркл не раз выступала с критикой в адрес политика, он отвечал ей тем же.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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