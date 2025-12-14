 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Телеведущий Кларксон запретил ходить в свой паб депутатам-лейбористам

Джереми Кларксон (слева)
Джереми Кларксон (слева) (Фото: Ben Birchall / PA Images / Reuters)

Ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» и бывший ведущий программы Top Gear британский журналист Джереми Кларксон запретил парламентариям от Лейбористкой партии посещать свой паб. Об этом он написал в соцсети X.

«Я запретил всем членам парламента от Лейбористской партии посещать мой паб», — написал журналист.

Исключение он сделал только для Маркуса Кэмпбелла, которого исключили после голосования против повышения налога на наследство для сельскохозяйственных земель.

«Исключение — Маркус Кэмпбелл Сэйворс. Ему рады в любое время. И не только потому, что Лейбористская партия его исключила», — заключил Кларксон.

BBC узнала о подготовке в Лейбористской партии плана по смещению Стармера
Политика
Кир Стармер

Журналист владеет пабом The Farmer's Dog рядом с городом Берфорд.

Ранее лейбористское правительство Великобритании повысило налоги на коммерческую недвижимость, что вызвало критику владельцев пабов, которые предупредили власти о «серьезных последствиях».

Читайте РБК в Telegram.

