Телеведущий Кларксон запретил ходить в свой паб депутатам-лейбористам
Ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» и бывший ведущий программы Top Gear британский журналист Джереми Кларксон запретил парламентариям от Лейбористкой партии посещать свой паб. Об этом он написал в соцсети X.
«Я запретил всем членам парламента от Лейбористской партии посещать мой паб», — написал журналист.
Исключение он сделал только для Маркуса Кэмпбелла, которого исключили после голосования против повышения налога на наследство для сельскохозяйственных земель.
«Исключение — Маркус Кэмпбелл Сэйворс. Ему рады в любое время. И не только потому, что Лейбористская партия его исключила», — заключил Кларксон.
Журналист владеет пабом The Farmer's Dog рядом с городом Берфорд.
Ранее лейбористское правительство Великобритании повысило налоги на коммерческую недвижимость, что вызвало критику владельцев пабов, которые предупредили власти о «серьезных последствиях».
