Бразильский лидер счел действия Трампа первой атакой США на Южную Америку

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала первым военным нападением Соединенных Штатов на страны Южной Америки. Об этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва написал в статье, опубликованной в The New York Times.

По его мнению, действия американских властей нарушают международное право и подрывают авторитет ООН и ее Совбеза, бомбардировки Венесуэлы и захват Мадуро являются «еще одной прискорбной главой в продолжающейся эрозии международного права и многостороннего порядка, установленного после Второй мировой войны». Президент Бразилии отметил, что крупные страны годами «усиливают нападки» на авторитет ООН и ее Совет Безопасности, а разрешение конфликтов силой стало правилом. Да Силва подчеркунл, что это ставит под угрозу мир, безопасность и стабильность.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что подобная практика распространяется на Латинскую Америку и Карибский бассейн. <...> За более чем 200-летнюю историю независимости это первый случай, когда Южная Америка подверглась прямому военному нападению со стороны Соединенных Штатов, хотя американские войска ранее вмешивались в дела региона», — написал бразильский президент.

Он отметил, что любые главы государств и правительства могут быть привлечены к ответственности за действия, подрывающие демократию и основные права. «Незаконно, чтобы другое государство присваивало себе право вершить правосудие», — подчеркнул да Силва.

По его словам, Южная Америка не будет подчиняться «гегемонистским устремлениям» США, а регион стремится к миру и процветанию. Бразильский лидер заявил, что будущее Венесуэлы должно оставаться «в руках ее народа», а демократического и устойчивого будущего можно добиться только под руководством граждан страны.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро обвинения отвергает.