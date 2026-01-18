Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение, сообщил телеграм-канал «Пул Певрого», сопроводив публикацию видеороликом.
На видео рядом с прорубью, в которую окунается Лукашенко, стоит его шпиц Умка.
Православное Крещение в Белоруссии в 2026 году отмечается в понедельник, 19 января. 18 января празднуется Крещенский сочельник. В этот день в храмах начинают освящать воду и совершать первые праздничные богослужения. Традиционные окунания в проруби (купели) обычно начинаются вечером 18 января и продолжаются в течение всего дня 19 января.
