FT узнала, какой стране дали больше всего инвестиций по «Одному поясу»

Китай расширяет инвестиционную деятельность и присутствие в странах-участницах инициативы «Один пояс, один путь», запущенной в 2013 году. Лидером по китайским инвестициям в 2025 году стал Казахстан, который получил $23 млрд

Фото: Яков Князев / ТАСС

Стоимость новых инвестиционных и строительных контрактов китайских компаний в рамках инициативы «Один пояс, один путь» достигла рекордной отметки, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на исследование австралийского Griffith University и китайского Green Finance & Development Center. Общая сумма инвестиций Китая в странах — участницах инициативы достигла $124 млрд по 176 сделкам за первые шесть месяцев 2025 года.

Резкий рост показателей в первом полугодии довел общую стоимость сделок и инвестиций в рамках «Один пояс, один путь» до более $1,3 трлн, что включает контракты на $775 млрд в сфере строительства и $533 млрд в виде нефинансовых инвестиций. Авторы исследования отмечают, что 2025 год выделяется и по масштабам заключенных сделок — некоторые из них превышают $10 млрд.

Лидером среди всех стран — участниц инициативы «Один пояс, один путь» стал Казахстан, который получил $23 млрд. Рекордными вложениями отметились такие направления, как ветроэнергетика, солнечная энергия и переработка отходов — $10 млрд, а также металлургия, угольная и горнодобывающая промышленность — $25 млрд.

«Мощный рост активности Китая в этом году вызывает изумление даже на фоне стабильно растущей деятельности в рамках «Один пояс, один путь» после COVID-19», — рассказал FT один из авторов исследования Кристоф Ван.

По словам эксперта, замедление роста внутреннего рынка и необходимость диверсификации поставок из-за торговой войны, спровоцированной пошлинами президента США Дональда Трампа, побудили китайские компании обратить внимание за рубеж. В то же время страны — участницы китайской инициативы увидели «возможность углубления связей с Китаем на фоне меняющейся глобальной геоэкономической динамики».

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Один пояс, один путь» в сентябре 2013 года. Проект направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. По данным МВФ, китайские активы за рубежом в период с 2018 по 2023 год выросли более чем на 50%, для сравнения в США рост составил всего 21%, отмечает FT.