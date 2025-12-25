Под Архангельском добыли два алмаза в форме елочных игрушек

Фото: АК «АЛРОСА»

Специалисты обогатительной фабрики «Севералмаза» (входит в состав АЛРОСА) на месторождении в Архангельской области извлекли два алмаза, напоминающих по форме новогодние игрушки — новогодний шар и щенка, сообщила пресс-служба компании.

Первый алмаз, похожий по форме на елочный шар, весит больше 17 карат. Второй кристалл напоминает по форме «милого щенка», сообщили в АЛРОСА. Вес алмаза составил 2,7 карата. В пресс-службе компании уточнили, что в 2024 году на месторождении имени М.В. Ломоносова уже был добыт алмаз в форме елки.

«Месторождение в Архангельске уникально тем, что состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых сосредоточено более 250 млн т алмазоносной руды. Наши алмазы имеют интересные морфологические особенности и выделяются среди других месторождений более округлыми формами и большим количеством граней», — отметил главный геолог «Севералмаза» Илья Зезин.

Геолог указал, что специалисты предприятия часто находят алмазы редких форм и цветов. Так, в 2023 году на месторождении имени М.В. Ломоносова извлекли алмаз «Морошка» весом 38 карат. Свое название он получил благодаря схожести формы камня с северной ягодой. А в 2022 году обнаружили ювелирный алмаз в 39,98 карат, похожий на бабочку.

АК «АЛРОСА» — крупнейший алмазодобытчик России. Компания ежегодно добывает от 30 млн до 34 млн карат. По данным на 2025 год, выручка АЛРОСА составила 134 млрд руб. Чистая прибыль — 41 млрд руб.

В мае в Якутии добыли самый крупный в России алмаз ювелирного качества. Кристалл весом более 468 карат имеет янтарный цвет. Алмазу присвоили имя «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».