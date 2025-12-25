 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Под Архангельском добыли два алмаза в форме елочных игрушек

Под Архангельском добыли два алмаза в форме елочных игрушек
Фото: АК «АЛРОСА»
Фото: АК «АЛРОСА»

Специалисты обогатительной фабрики «Севералмаза» (входит в состав АЛРОСА) на месторождении в Архангельской области извлекли два алмаза, напоминающих по форме новогодние игрушки — новогодний шар и щенка, сообщила пресс-служба компании.

Первый алмаз, похожий по форме на елочный шар, весит больше 17 карат. Второй кристалл напоминает по форме «милого щенка», сообщили в АЛРОСА. Вес алмаза составил 2,7 карата. В пресс-службе компании уточнили, что в 2024 году на месторождении имени М.В. Ломоносова уже был добыт алмаз в форме елки.

«Месторождение в Архангельске уникально тем, что состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых сосредоточено более 250 млн т алмазоносной руды. Наши алмазы имеют интересные морфологические особенности и выделяются среди других месторождений более округлыми формами и большим количеством граней», — отметил главный геолог «Севералмаза» Илья Зезин.

Геолог указал, что специалисты предприятия часто находят алмазы редких форм и цветов. Так, в 2023 году на месторождении имени М.В. Ломоносова извлекли алмаз «Морошка» весом 38 карат. Свое название он получил благодаря схожести формы камня с северной ягодой. А в 2022 году обнаружили ювелирный алмаз в 39,98 карат, похожий на бабочку.

АК «АЛРОСА» — крупнейший алмазодобытчик России. Компания ежегодно добывает от 30 млн до 34 млн карат. По данным на 2025 год, выручка АЛРОСА составила 134 млрд руб. Чистая прибыль — 41 млрд руб.

В мае в Якутии добыли самый крупный в России алмаз ювелирного качества. Кристалл весом более 468 карат имеет янтарный цвет. Алмазу присвоили имя «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Анастасия Карева
алмаз АЛРОСА Архангельск Новый год елочные игрушки
Материалы по теме
АЛРОСА оценила, когда в мире закончатся запасы алмазов
Бизнес
АЛРОСА вышла из проекта добычи алмазов в Анголе из-за санкций
Бизнес
АЛРОСА выставит на аукцион крупнейший бриллиант в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Роструд объяснил, кому положена 13-я зарплата в 2025 году Общество, 13:05
Захарова назвала фейком данные о требованиях России к мирному плану США Политика, 13:01
В клубе РПЛ допустили уход лучшего бомбардира в другую команду Спорт, 13:00
«Тяжпромэкспорт» построит новый медицинский центр в Магнитогорске Компании, 13:00
Специальный эфир Радио РБК: ищем с бизнесом новогоднее настроение
РАДИО
 Бизнес, 12:57
ФСБ сообщила о предотвращении взрыва на газохранилище в Калужской области Общество, 12:53
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В России стартовали продажи новой версии Geely Monjaro Авто, 12:34
«Предпринимательский класс — 2025»: главные инсайты, цифры и тренды года Отрасли, 12:34
Северная Корея показала снимки своей первой атомной подлодки Политика, 12:30
Сборная России в июне планирует сыграть два выездных матча с командами ЧМ Спорт, 12:25
Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА увеличилась до 4000 кв. м Общество, 12:25
Военные Китая сообщили, что укрепили взаимодействие и с США, и с Россией Политика, 12:23
Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на словах владельца о дивидендах Инвестиции, 12:22