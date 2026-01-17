Самосвал застрял под мостом у метро «Технопарк» в Москве
Грузовой автомобиль застрял под мостом у метро «Технопарк». Об этом сообщили телеканал «Москва 24» и агентство «Москва». Последнее уточняет, что грузовик столкнулся с фермой надземного перехода у метро.
По данным телеканала, движение в районе ДТП затруднено, на месте работают сотрудники ГАИ и полиции.
Ранее, 2 декабря, ДТП с грузовиком произошло на перекрестке в селе Щаповское в Новой Москве. По данным прокуратуры, грузовик сначала столкнулся с несколькими автомобилями, остановившимися на светофоре, после чего выехал на перекресток и на скорости врезался в «Газель». Оба автомобиля съехали в кювет и перевернулись, пострадали два человека.
