Самосвал застрял под мостом у метро «Технопарк» в Москве

Грузовой автомобиль застрял под мостом у метро «Технопарк». Об этом сообщили телеканал «Москва 24» и агентство «Москва». Последнее уточняет, что грузовик столкнулся с фермой надземного перехода у метро.

По данным телеканала, движение в районе ДТП затруднено, на месте работают сотрудники ГАИ и полиции.

Ранее, 2 декабря, ДТП с грузовиком произошло на перекрестке в селе Щаповское в Новой Москве. По данным прокуратуры, грузовик сначала столкнулся с несколькими автомобилями, остановившимися на светофоре, после чего выехал на перекресток и на скорости врезался в «Газель». Оба автомобиля съехали в кювет и перевернулись, пострадали два человека.