В Новой Москве грузовик протаранил несколько легковушек и съехал в кювет
Грузовик на скорости протаранил несколько автомобилей и съехал в кювет в Новой Москве. В ДТП пострадали два человека, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Сначала водитель грузовика столкнулся с несколькими машинами, стоящими на светофоре. После, судя по видео, грузовик выехал на перекресток, где на скорости снес «Газель», вместе с которой слетел в кювет и перевернулся.
