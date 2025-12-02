В Новой Москве грузовик протаранил несколько легковушек и съехал в кювет

Фото: Прокуратура Москвы

Video

Грузовик на скорости протаранил несколько автомобилей и съехал в кювет в Новой Москве. В ДТП пострадали два человека, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сначала водитель грузовика столкнулся с несколькими машинами, стоящими на светофоре. После, судя по видео, грузовик выехал на перекресток, где на скорости снес «Газель», вместе с которой слетел в кювет и перевернулся.