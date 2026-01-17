МЧС ответило на сообщения об эвакуации людей из ТРЦ Columbus в Москве
Люди самостоятельно вышли из зданий ТРЦ Columbus в Москве до прибытия пожарных, которые не обнаружили признаков задымления. Об этом РБК сообщила пресс-служба МЧС Москвы.
По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.
Ранее об эвакуации людей сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». По его данным, в ТРЦ произошел сбой пожарной системы.
