Общество
0

МЧС ответило на сообщения об эвакуации людей из ТРЦ Columbus в Москве

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press
Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Люди самостоятельно вышли из зданий ТРЦ Columbus в Москве до прибытия пожарных, которые не обнаружили признаков задымления. Об этом РБК сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.

Около 600 человек эвакуировали из филармонии в Красноярске
Общество

Ранее об эвакуации людей сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». По его данным, в ТРЦ произошел сбой пожарной системы.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Егор Алимов, Яна Баширова Яна Баширова
ТРЦ Columbus эвакуация МЧС
