МЧС ответило на сообщения об эвакуации людей из ТРЦ Columbus в Москве

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Люди самостоятельно вышли из зданий ТРЦ Columbus в Москве до прибытия пожарных, которые не обнаружили признаков задымления. Об этом РБК сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее об эвакуации людей сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». По его данным, в ТРЦ произошел сбой пожарной системы.